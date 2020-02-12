Киев, , 14:59 — REGNUM Россия должна полностью выполнить Минские соглашения, заявила пресс-служба посольства США на Украине. Соответствующая запись опубликована 12 февраля на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Через 5 лет после согласования комплекса мер относительно выполнения Минского протокола украинцы всё ещё погибают … Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои минские обязательства», — сказано в сообщении.

Напомним, Минские соглашения — это комплекс мер, которые должна выполнить Украина для прекращения гражданской войны на своей территории. Россия является не стороной конфликта, а одним из гарантов выполнения договорённостей.

Отметим, что украинская пропаганда отказывается признавать конфликт в Донбассе гражданской войной, а представляет происходящее как некую «российскую агрессию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что войну в Донбассе якобы «развязала» Россия.

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