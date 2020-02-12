Киев, 12 февраля 2020, 14:59 — REGNUM Россия должна полностью выполнить Минские соглашения, заявила пресс-служба посольства США на Украине. Соответствующая запись опубликована 12 февраля на странице посольства в социальной сети Facebook.
Напомним, Минские соглашения — это комплекс мер, которые должна выполнить Украина для прекращения гражданской войны на своей территории. Россия является не стороной конфликта, а одним из гарантов выполнения договорённостей.
Отметим, что украинская пропаганда отказывается признавать конфликт в Донбассе гражданской войной, а представляет происходящее как некую «российскую агрессию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что войну в Донбассе якобы «развязала» Россия.
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