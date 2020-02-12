Москва, , 14:48 — REGNUM Как и предполагалось, недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможности создания самых мощных ядерных вооружений, стоит рассматривать больше как элемент предвыборной борьбы, чем как ответственное заявление о реальных намерениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Трампа о серьезных переговорах с Россией и Китаем по поводу сокращения ядерного оружия.

«А желание вести переговоры о сокращении ядерных запасов с Россией и Китаем означает, что в руководстве США есть понимание опасности дальнейшей гонки вооружений в этой сфере, неконтролируемого риска угрозы для всей планеты. РФ и КНР неоднократно говорили о том, что готовы к подобным переговорам, так что теоретическая возможность их проведения есть.

Реальная возможность их проведения зависит от позиций сторон, их готовности к реальному уменьшению своих ядерных арсеналов. Вероятно, что для успеха переговоров стороны не должны выдвигать какие-то предварительные требования друг к другу, быть готовы к значительной открытости о ситуации в этом виде своих вооружений.

Кроме того, имеет смысл подключить к таким переговорам другие страны, обладающие ядерным оружием, чтобы снизить риск для мира.

Да, вопрос сокращения ядерных вооружений весьма чувствительный и сложный, тем не менее, достичь успеха в переговорах, возможно, что улучшит ситуацию на планете, ведь есть и другие угрозы, с которыми человечеству необходимо бороться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США намерены провести серьезные переговоры с РФ и КНР по поводу сокращения ядерного оружия.

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