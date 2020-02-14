Москва, , 04:15 — REGNUM За недолгое время, прошедшее с момента прихода во главу российского правительства Михаила Мишустина, уже можно отметить некоторые отличия его работы на этом посту. Но впору ли говорить о наблюдающемся «стиле Мишустина» в управлении? Об этом рассуждает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадры и стратегия стали основными вопросами, которыми в первые недели занималось новое российское правительство, отвлекаясь лишь на такие безотлагательные проблемы, как вспышка коронавируса. Первой же заявленной задачей, за которую взялось правительство Мишустина, стала забота о жилье для военнослужащих. Кроме того, среди ближайших задач были указаны проекты, касающиеся статуса Торгово-Промышленной палаты и реформы контрольно-надзорной деятельности. ТПП предполагается развернуть лицом к потребностям отечественного предпринимательства, а контролеры решительно дебюрократизированны.

Все в целом создает впечатление премьер-министра, занятого прозой жизни и не порхающего по романтическим верхам, а работающего с конкретикой. Хотя, конечно, хочется поскорее дождаться результатов.

Читайте статью Евгения Цоца «Как Мишустин будет менять Россию».