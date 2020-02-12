Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Командование глобального удара ВВС США опубликовало официальное заявление. В нём говорится о планах списать 17 бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

ВВС США считают, что непрерывные операции по применению данных бомбардировщиков в течение последних 20 лет нанесли ущерб конструкции планера из-за чрезмерного использования, не соответствующего его ресурсу. Принято решение сосредоточить расходы на техническое обслуживание и технический персонал на самых боеспособных самолётах в парке B-1B Lancer.

Кроме того, ВВС США изменили различные тактики лётного применения оставшихся B-1B, чтобы сохранить долговечность самолёта. Эти изменения позволят значительно продлить срок службы этих бомбардировщиков и снизить затраты, связанные с потенциальным ремонтом конструкций при переходе на перспективные бомбардировщики B-21 Raider.

ВВС США не планируют сокращать ни одну эскадрилью B-1B, сокращать лётный и технический персонал или закрывать базы бомбардировщиков. Сокращение количества бомбардировщиков B-1B Lancer будет распространяться на авиабазы как в Эллсуорте, так и Дайсе.