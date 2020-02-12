Москва, , 14:44 — REGNUM Ядерные силы — это основа российского суверенитета. И их сокращение поставит под вопрос безопасность страны. На это Москва никогда не пойдет и, если бы не ядерный щит, с Россией в 2014 году Запад бы поступил, вероятно, как с Белградом в 1999 году. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление Дональда Трампа о серьезных переговорах с Россией и Китаем по поводу сокращения ядерного оружия.

«Подходы России и США в вопросах потенциальной ядерной войны принципиально отличаются. Англо-саксы делают ставку на высокоточный удар по позициям ядерных ракет и центрам управления.

Случайно уцелевшие ракеты России, Китая или другого потенциального противника будут перехвачены глобальной системой ПРО. Русские же, как сказал в свое время Владимир Путин, наоборот, планируют сначала попасть в рай и уже оттуда убедиться, что их враг «просто сдохнет».

При любых обстоятельствах Россия нанесёт ответный удар —система «Периметр», которая запустит ядерные ракеты даже в случае уничтожения всей военной вертикали. То есть изначально вопрос выживания России не ставится, соответственно России не принципиально количество направленных на нее ракет. Главное, что потенциальный агрессор и большая часть его территории превратится в ядерную пыль.

На самом деле выход американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — наследие горбачевских времен, России выгоден. Речь, прежде всего, о военной эффективности.

Под запрет ДРСМД попадали ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. То есть цели — европейские страны НАТО, американские базы на Ближнем Востоке, в Японии и Южной Корее, ну и, конечно, Аляска.

Сейчас покрытие идет межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) с дальностью от 11 000 км (РС-12 «Тополь М») до 16 000 км (РС-20 «Сатана»). Это очень дорого и неэффективно. С появлением у России ракет средней дальности (РСД) тяжёлые МБР будут освобождены от данных несвойственных им задач. РСД, конечно, дешевле, чем МБР, то есть тот же ядерный потенциал потребует меньших бюджетных расходов.

Иногда высказывается точка зрения, что новая гонка вооружений подорвёт экономику России, как в своё время подорвала экономику СССР. Это, мягко сказать, не соответствует действительности. И дело даже не в том, что на фоне санкций и относительно низких цен на нефть оборонные расходы являются одним из основных факторов экономического роста.

Конечно, не стоит забывать, что оборонка в США и России работает по разным принципам, что и позволяет России держать паритет с НАТО при несопоставимости военных бюджетов. В США оборонка — это бизнес, маржа и профит.

В России до сих пор во многом работают сталинские принципы — главное обеспечить страну дешёвым и качественным вооружением, а не заработать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что власти США намерены провести серьезные переговоры с РФ и КНР по поводу сокращения ядерного оружия.

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