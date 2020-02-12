Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили согласна с призывами международных организаций и западных партнеров о необходимости возобновления диалога между правительством и оппозицией и со своей стороны готова содействовать этому процессу.

Как говорится в специальном заявлении президента, Саломе Зурабишвили намерена связаться с послами, которые в свое время были инициаторами такого диалога, и вместе с ними обсудить, каким может быть участие президента Грузии в деле возобновления диалога.

Как известно, встречи между лидерами оппозиционных партий и правящей партии «Грузинская мечта» были начаты в ноябре прошлого года по инициативе послов Евросоюза и США, после того, как ситуация в стране резко обострилась на фоне проводившихся оппозицией акций протеста.

Эти акции грузинская оппозиция начала 14 ноября, когда парламент Грузии провалил законопроект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение парламентских выборов 2020 года по новой, пропорциональной системе.

Представители ЕС и США призвали стороны сесть за стол переговоров и мирно обсудить вопросы реформирования избирательного законодательства. На время новогодних праздников диалог был временно приостановлен и должен был возобновиться в феврале. Но 10 февраля Верховный суд Грузии вынес решение по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси, на основании которого один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава был отправлен в тюрьму сроком на 3 года 2 месяца и 8 дней. Оппозиция расценила решение суда как политически мотивированное, а Гиги Угулава объявила политзаключенным. Беспокойство в связи с решением суда в отношении оппозиционера Угулавы выразили посольства США и Великобритании, депутаты Конгресса США и Европарламента. Оппозиция же заявила, что прекращает диалог с властями по вопросам избирательной реформы.