Улан-Батор, , 14:32 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга издал 12 февраля указ «О предупреждении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа».

Согласно документу в стране отменены официальные мероприятия в честь Цагаан сар (Нового года по лунному календарю — прим ИА REGNUM). Гражданам рекомендовали отмечать национальный праздник только в кругу семьи и не ходить по гостям.

В связи с отменой празднования нового года религиозным организациям запрещено организовать общественные мероприятия, приуроченные к празднику.

Правительству поручено принять меры по предупреждению распространения коронавируса и ввести режим повышенной готовности.

Отметим, Цагаан сар в этом году начинается 23 февраля. Празднование официально продолжается 3 дня, но на практике длится не менее недели. В праздничные дни монголы проводят ритуал приветствия, ходят в гости. Это, по мнению властей, повышает риск распрстранения коронавируса.