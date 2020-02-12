Сеул, , 14:35 — REGNUM 11 февраля в Сеуле состоялся 10-й раунд политических консультаций между Южной Кореей и Казахстаном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, казахскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, а южнокорейскую — замминистра Ким Гон.

В рамках заседания стороны выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, который достиг отметки в $4,2 млрд, и улучшением двусторонних отношений в целом. Представители двух стран также договорились и впредь расширять отношения между странами как в двухсторонних, так и в многосторонних форматах.

Известно, что Ким Гон поблагодарил Казахстан за поддержку Сеула в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также призвал и дальше содействовать данному процессу.

В свою очередь, Шахрат Нурышев отметил, что Казахстан внесет свой вклад в процесс денуклеаризации КНДР.