Киев, 12 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Возможность проведения апрельской встречи «нормандской четвёрки» минимальна, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сообщило 12 февраля издание Strana.ua.
Политолог сделал этот вывод на основании тезисов, озвученных на брифинге нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Он рассказал, что на Украине ходят слухи о дружбе между Ермаком и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Политолог считает, что у Ермака также есть возможность убрать из МИДа и министерства обороны Украины людей, связанных с бывшим президентом Украины Петром Прошенко, которые не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что Украина может провести выборы в Донбассе, если с территории ДНР и ЛНР исчезнут корпуса Народной милиции, а Украина получит контроль над границей между республиками Донбасса и Россией.
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