Киев, , 14:50 — REGNUM Возможность проведения апрельской встречи «нормандской четвёрки» минимальна, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сообщило 12 февраля издание Strana.ua.

Политолог сделал этот вывод на основании тезисов, озвученных на брифинге нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«А с чем сейчас туда идти? С заявлениями, что вы отдайте нам границу, а мы вам что-нибудь когда-нибудь?» — поинтересовался эксперт.

Он рассказал, что на Украине ходят слухи о дружбе между Ермаком и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Ермак действительно может порешать по прямым поставкам газа или по товарообороту между странами. Но по политическим вопросам, я не вижу никаких оснований говорить, что что-то поменяется», — отметил Погребинский.

Политолог считает, что у Ермака также есть возможность убрать из МИДа и министерства обороны Украины людей, связанных с бывшим президентом Украины Петром Прошенко, которые не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что Украина может провести выборы в Донбассе, если с территории ДНР и ЛНР исчезнут корпуса Народной милиции, а Украина получит контроль над границей между республиками Донбасса и Россией.

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