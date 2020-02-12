Джакарта, , 14:22 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что мирный процесс между Израилем и Палестиной находится в руках народов двух стран, сообщает Sindonews.

Во время встречи с журналистами в своей резиденции в Джакарте, Людмила Воробьева заявила, что Россия все еще очень внимательно изучает предложение США.

«Наша позиция заключается в том, что Палестина и Израиль должны принять окончательное решение по проблемам прочного мирного урегулирования, поскольку они связаны с их будущим», — отметила посол России в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство последовательно поддерживает палестинскую борьбу.

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