Ашхабад, , 14:20 — REGNUM Первый посол Европейского союза в Туркмении Диего Алонсо вручил верительные грамоты президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дипломат рассказал туркменскому лидеру новой стратегии Евросоюза в Туркестанском регионе и о заинтересованности европейских чиновников в сотрудничестве с Туркменией в деле формирования новых международных транспортных маршрутов и газотранспортных магистралей.

Также Алонсо обсудил с Бердымухамедовым вопросы взаимодействия в сферах диверсификации экономики, иностранных инвестиций и государственно-частного партнерства, охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.

Подводя итоги встречи, президент Бердымухамедов подчеркнул, что европейский вектор является одним из ключевых направлений внешнеполитической стратегии Туркмении.

Читайте также: ЕС по-прежнему мечтает о туркменском газе