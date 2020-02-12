Москва, , 14:22 — REGNUM Контакты между российским президентом Владимиром Путиным и сирийским лидером Башаром Асадом пока не планируются. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Пока контактов нет», — сообщил Песков.

Он также добавил, что российские военные постоянно взаимодействуют с представителями Сирии.

Ранее стало известно, что ситуация в сирийском Идлибе стала темой, которую обсудил Путин и со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

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