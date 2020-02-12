Москва, 12 февраля 2020, 14:22 — REGNUM Контакты между российским президентом Владимиром Путиным и сирийским лидером Башаром Асадом пока не планируются. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Пока контактов нет», — сообщил Песков.
Он также добавил, что российские военные постоянно взаимодействуют с представителями Сирии.
Ранее стало известно, что ситуация в сирийском Идлибе стала темой, которую обсудил Путин и со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Читайте также: Президенты России и Турции обсудили обострение в Идлибе