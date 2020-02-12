Анкара, , 14:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Отныне авиация, атакующая гражданские населенные пункты в Идлибе, больше не сможет действовать свободно, как раньше». Эту цитату турецкого лидера приводит Телеграм-канал «Повестка дня Турции».

Вертолёты сирийских правительственных Ми-8 и Ми-17 сил были сбиты 11 февраля 2020 года в небе над провинцией Идлиб.

По мнению эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, президент Турции фактически признался, что два вертолёта военно-воздушных сил Сирии были сбиты не без участия турецких военных.

«Либо турецкие военнослужащие сами сбили их, либо поставили ПЗРК своим подконтрольным боевикам», — сказал Васильев.

Однако эксперт склоняется к первому варианту, так как переносной зенитный ракетный комплекс — это дорогое и требующее наличия практических навыков оружие.

«Поэтому передавать их в руки даже своих подконтрольных боевиков будут только в крайнем случае. Кроме того, обращение переносных зенитных ракетных комплексов жёстко отслеживается ведущими державами мира, а турецкие боевики неоднократно были замечены в продажах поставленного им оружия террористическим организациям», — сказал Владимир Васильев.