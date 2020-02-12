Москва, , 14:08 — REGNUM Москва придерживается российско-турецких договоренностей, достигнутых в Сочи, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков напомнил, что в рамках сочинских договоренностей Турция взяла на себя обязательства по нейтрализации террористических группировок в провинции Идлиб.

Однако боевики продолжают наносить удары по армии САР и российским военным объектам в Сирии, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что это идет вразрез с договоренностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в атаках по мирным жителям. Он также пригрозил применением силы против армии САР, если продолжатся нападения на турецких военнослужащих.

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