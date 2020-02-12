Москва, , 14:02 — REGNUM Жалобу белорусского лидера на средства массовой информации России прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 февраля он сообщил журналистам.

«Российские СМИ — свободные средства массовой информации. Всё это вопрос их информационной политики», — заявил Песков.

Ранее публикации в российских СМИ и телеграм-каналах обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Лукашенко, сообщения российских СМИ по поводу некачественных белорусских товаров — это «информационные вбросы».

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