Кейптаун, 14 февраля 2020, 03:31 — REGNUM Позиция России в голосовании Совбеза ООН по ситуации в Ливии оказалась по факту блокирующей, ведь Москва не поддержала не своевременную, по ее мнению, резолюцию. О том, почему такая позиция России получила поддержку с неожиданной стороны. рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

На Международной конференции по Ливии. 19 января 2020 года, Берлин
На Международной конференции по Ливии. 19 января 2020 года, Берлин
Kremlin.ru

Позиция ЕС и Великобритании, которая действует уже как самостоятельная дипломатическая величина, в отношении Ливии отличается чрезвычайной торопливостью. Обсудив в конце января ливийскую проблему в Берлине, европейцы хотели бы преподнести свой взгляд на раздираемую гражданской войной североафриканскую страну как общепланетарный. Но не тут-то было.

В принципе, уже и до того неоднократно раздавались крупных африканских стран, которым претит отдающий колониализмом европейский подход, в рамках которого проблемы стран Африки пытаются решить исключительно с точки зрения Европы. К чему это привело в отношении Ливии в прошлый раз — указал в своем заявлении президент Уганды Йовери Мусевени, сказавший, что и атака в Ливии в 2011 году со стороны западных стран была ошибкой. А пассивная реакция африканских стран эту ошибку усугубила. Похоже, что его точку зрения разделяют многие представители Африки, о чем говорит и поддержка российской позиции по ливийской резолюции СБ ООН, которую Москве оказала ЮАР.

Как Европа намерена справляться с проявившей политическую активность Африкой? Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Незамеченный союзник: ЮАР единственная поддержала Россию в Совбезе ООН».