Идлиб, Сирия, , 13:56 — REGNUM Более 60 джихадистов погибли 11 февраля 2020 года во время подготовки к новому наступлению на востоке Идлиба. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники из протурецких группировок собирались осуществить атаку на позиции сирийской армии на западном направлении у города Маарат ан-Нуман. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на источник среди сирийских военных.

Информация о подготовке боевиками атаки была получена от воздушной разведки, наблюдавшей за скоплением бронетехники и вооружённых людей, собирающихся на оси города Дейр-Сонбол. Около 80 боевиков были разделены на пять равных групп, и каждая из них была мобилизована по одному из направлений.

Однако, прежде чем джихадисты смогли фактически начать атаку, они попали под мощный удар российских и сирийских ВВС. Около 60 боевиков были убиты, остальные ранены. Уничтожено восемь единиц техники, в том числе турецкая бронетехника, которая была доставлена джихадистам турецкой армией.