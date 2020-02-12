Джакарта, 12 февраля 2020, 13:56 — REGNUM Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо на фоне усилий КНР по борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает Sindonews.
Си Цзиньпин также поблагодарил Индонезию за доверие и понимание.
По этому случаю Си Цзиньпин подтвердил, что противодействие эпидемии коронавируса является главным приоритетом китайского правительства.
«Чем больше трудностей и проблем, с которыми сталкивается Китай, тем больше сплоченности и боевого духа проявляет китайская нация», — отметил Си Цзиньпин.
По его словам, у Китая есть возможности, уверенность и решимость не только одержать полную победу над эпидемией, но и достичь целей социального и экономического развития.
«Мы верим, что Китай победит эту эпидемию и станет более сильным и процветающим», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Издание отмечает, что Китай будет более тесно сотрудничать с Индонезией и другими странами для преодоления эпидемии в духе открытости и прозрачности.
«Китай будет заботиться об индонезийцах и других иностранных гражданах в Китае», — добавил Си Цзиньпин.
Глава КНР особо отметил, что Индонезия и другие соседи Китая оказали государству ценную поддержку. Это свидетельствует о большой солидарности между соседями в трудные времена.
Между тем президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои соболезнования правительству и народу Китая.
«В трудное время Индонезия будет поддерживать граждан Китая и работать с КНР, чтобы быстрее одержать победу в войне против этой эпидемии», — заявил Джоко Видодо.
По словам президента Индонезии, государство предоставило Китаю ряд медикаментов и предложит больше помощи для удовлетворения потребностей Китая.
Джоко Видодо также подтвердил готовность Индонезии сотрудничать с Китаем для продвижения инициативы «Один пояс — один путь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии репатриировали более 20 граждан страны из Китая после усиления воздействия вспышки коронавируса в стране бамбукового занавеса.
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