Джакарта, , 13:56 — REGNUM Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо на фоне усилий КНР по борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает Sindonews.

Си Цзиньпин также поблагодарил Индонезию за доверие и понимание.

По этому случаю Си Цзиньпин подтвердил, что противодействие эпидемии коронавируса является главным приоритетом китайского правительства.

«Чем больше трудностей и проблем, с которыми сталкивается Китай, тем больше сплоченности и боевого духа проявляет китайская нация», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, у Китая есть возможности, уверенность и решимость не только одержать полную победу над эпидемией, но и достичь целей социального и экономического развития.

«Мы верим, что Китай победит эту эпидемию и станет более сильным и процветающим», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Издание отмечает, что Китай будет более тесно сотрудничать с Индонезией и другими странами для преодоления эпидемии в духе открытости и прозрачности.

«Китай будет заботиться об индонезийцах и других иностранных гражданах в Китае», — добавил Си Цзиньпин.

Глава КНР особо отметил, что Индонезия и другие соседи Китая оказали государству ценную поддержку. Это свидетельствует о большой солидарности между соседями в трудные времена.

Между тем президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои соболезнования правительству и народу Китая.

«В трудное время Индонезия будет поддерживать граждан Китая и работать с КНР, чтобы быстрее одержать победу в войне против этой эпидемии», — заявил Джоко Видодо.

По словам президента Индонезии, государство предоставило Китаю ряд медикаментов и предложит больше помощи для удовлетворения потребностей Китая.

Джоко Видодо также подтвердил готовность Индонезии сотрудничать с Китаем для продвижения инициативы «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии репатриировали более 20 граждан страны из Китая после усиления воздействия вспышки коронавируса в стране бамбукового занавеса.

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