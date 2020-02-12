Москва, , 13:55 — REGNUM Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе. Об этом 12 февраля сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, армия САР не наносила ударов по мирным жителям. Он отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 12 февраля обвинил Сирию и Россию в атаках против мирных жителей.

Напомним, 12 февраля президент Турции выступил с критикой действий сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Эрдоган пригрозил применить силу против войск президента Сирии Башара Асада.

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