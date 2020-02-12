Москва, , 13:56 — REGNUM Оценка новому главе офиса президента Украины Андрею Ермаку будет дана по его делам и решениям, заявил 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О чиновнике будут судить «не по его заявлениям, а по конкретным делам и решениям», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак провёл брифинг, на котором заявил, что главной задачей его ведомства и президента Украины Владимира Зеленского, в частности, является прекращение войны в Донбассе.

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