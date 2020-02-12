Вашингтон, , 13:58 — REGNUM С 2017 года объём интернет-трафика, используемого в КНДР, увеличился на 300%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на частную компанию по кибербезопасности Recorded Future.

Согласно опубликованным данным, в 2017 году в стране использовали интернет в основном в ночное время суток или по выходным дням, однако с 2018 года — и в рабочее время.

Отмечается, что раньше интернетом пользовались лишь высокопоставленные чины, однако с 2018 года доступ к интернету расширился.

Как отмечают представители компании, увеличение интернет-активности северокорейцев связано с майнингом криптовалюты, её кражей и с другими финансовыми преступлениями.

Известно, что с мая 2019 года объём краж криптовалюты увеличился более чем в десять раз.

По мнению американской ежедневной газеты New York Times, такая активность может быть связана со стремлением КНДР уйти от международных санкций.