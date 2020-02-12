Варшава, , 13:49 — REGNUM Польша запросила у Газпрома информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2». Соответствующий запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).

«15 января 2020 года Газпром получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — приводит РИА Новости выдержки из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, являющуюся одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», на 172 млн злотых (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества в деле о строительстве газопровода. Как пояснили в пресс-службе регулятора, такой штраф наложен на компанию «за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов».

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