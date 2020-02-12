Москва, , 13:49 — REGNUM Предложения Киева касательно поставок воды в Крым могут быть рассмотрены, заявил 12 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться», — рассказал он.

Песков отметил, что сам Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не обсуждал вопрос о возможной поставке воды в Крым с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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