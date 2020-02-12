Москва, 12 февраля 2020, 13:49 — REGNUM Предложения Киева касательно поставок воды в Крым могут быть рассмотрены, заявил 12 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сам Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не обсуждал вопрос о возможной поставке воды в Крым с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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