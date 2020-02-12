Москва, 12 февраля 2020, 13:45 — REGNUM США обещают начать переговоры с Россией и с Китаем по поводу ядерного разоружения, но при этом разрушают базовые соглашения, ограничивающие распространение атомного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог Алексей Мухин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США намерены провести серьёзные переговоры с Москвой и Пекином по поводу сокращения ядерного оружия.
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