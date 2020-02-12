Москва, , 13:45 — REGNUM США обещают начать переговоры с Россией и с Китаем по поводу ядерного разоружения, но при этом разрушают базовые соглашения, ограничивающие распространение атомного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог Алексей Мухин.

«Вашингтон подкладывает соломки, прежде чем упасть, — сказал Мухин. — Как я понимаю, предстоит отмена СНВ-3, и Вашингтон сейчас пытается создать информационный шум, чтобы имиджевые потери США были как можно меньше. Но на самом деле за этим предложением не стоит ничего. США не готовы к ведению переговоров по ядерному разоружению, что уже очевидно всем. Мы имеем дело с изощрённым лицемерием. США одной рукой разрушают базовые соглашения (ДРСМД и СНВ-3), а другой рукой якобы предлагают сотрудничество. Стыдно становится за них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США намерены провести серьёзные переговоры с Москвой и Пекином по поводу сокращения ядерного оружия.

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