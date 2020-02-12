Варшава, , 13:35 — REGNUM В связи с планами Пентагона по воссозданию так называемого V корпуса, американские СМИ напоминают о том, что о готовности разместить его европейскую часть у себя заявляла Польша.

По сообщению министерства обороны США, новое командование Сухопутных войск под названием V корпус будет воссоздано и размещено на базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Оно начнёт функционировать осенью 2020 года и будет состоять из 650 военнослужащих, 200 из которых будут размещены в Европейском командном центре. Целью подразделения будет координация сил НАТО против «угрозы со стороны России».

Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на газету Wall Street Journal, вопрос о размещении европейской части корпуса будет решаться в ближайшие месяцы на одной из встреч министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Газета напоминает, что Польша не только просила о размещении у себя постоянной американской военной базы, но и обещала оплачивать расходы на её содержание в размере 2 млрд долларов в год.

Пятый корпус был создан во время Первой мировой войны, тогда он отвечал за координацию действий американских войск во Франции. Во время Второй мировой войны подразделение занималось координацией действий войск союзников после высадки в Нормандии. В 2013 году V корпус был расформирован. Тогда его европейское подразделение базировалось в Германии.