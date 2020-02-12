Джакарта, , 13:26 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство последовательно поддерживает палестинскую борьбу, сообщает Kompas.

«Индонезия заявляет о своей поддержке в борьбе палестинского народа. Мы продолжаем быть последовательными в этом вопросе», — заявила Ретно Марсуди в офисе крупного мусульманского объединения «Нахдатул Улама» в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, будущая борьба за Палестину будет более жестокой.

«Эта борьба требует единства между нами», — добавила Ретно Марсуди.

Председатель мусульманского объединения «Нахдатул Улама» Саид Акил Сирадж высоко оценил приверженность министерства иностранных дел Индонезии вопросу Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора департамента Ближнего Востока МИД Индонезии Ахимса Сукартоно призвал вернуться к мирным переговорам с участием Израиля и Палестины.

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