Анкара, , 13:32 — REGNUM Турция решительно настроена на вытеснение сирийских правительственных сил за пределы своих наблюдательных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля в ходе выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что войска «режима Асада» должны быть отброшены за пределы зоны Идлиб до конца февраля. Анкара готова применить для этого любую необходимую силу.

Эрдоган заявил также, что в случае нападения на позиции Турции будут нанесены ответные удары по сирийским военным даже в том случае, если их позиции находятся за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил о гибели по меньшей мере 14 турецких военнослужащих в результате двух обстрелов в сирийской провинции Идлиб.

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