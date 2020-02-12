Анкара, , 13:18 — REGNUM Турецкая делегация, которая в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу, будет состоять из представителей МИД, минобороны и разведки страны. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 12 февраля после заседания парламентской фракции правящей партии в Анкаре журналистам.

«Министры обороны и иностранных дел встретятся в Москве», — сообщил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер обвинил российские войска в том, что они совместно с сирийской армией постоянно нападают на мирных граждан в сирийском Идлибе.

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