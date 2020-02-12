Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Молдавия продолжит требовать «выполнения в полном объеме положений документов стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года» о выводе российских войск с территории Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой на коллегии министерства иностранных дел страны, где участвовали также президент Игорь Додон и премьер Ион Кику, передает ИА REGNUM.

Он также считает, что в ходе переговоров по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта пришло время начать обсуждать статус Приднестровья. «В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо начать обсуждение вопроса о политическом статусе приднестровского региона. Естественно, в составе Республики Молдова», — заявил Чокой.

Отметим, что ранее Додон признавал ранее подписанные соглашения, предполагающие, что российские войска, обеспечивающие мир в Приднестровье, будут выведены только по результатам урегулирования конфликта.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. В ст. 4, в частности, говорится, что остающиеся части дислоцированной в Приднестровье российской 14-й армии (которые после ее упразднения составили ОГРВ с функциями охраны находящихся там российских военных складов) будут соблюдать нейтралитет, а «вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе переговоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова».

Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.

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