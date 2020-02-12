Москва, , 13:14 — REGNUM «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится развязать войну с Дамаском. Не исключено, что это решение поощряется Соединёнными Штатами в обмен на приостановку дела государственного турецкого банка HalkBank в США. Развитие дела по HalkBank грозит Турции применением экономических санкций со стороны Вашингтона на миллиарды долларов», — заявил эксперт Института информационных войн Владимир Васильев.

По словам Васильева, в начале февраля 2020 года апелляционный суд США предоставил турецкому государственному банку HalkBank отсрочку в уголовном разбирательстве. Этот банк обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на миллиарды долларов.

Эксперт также отметил, что на политику президента Турции серьёзное влияние оказывает лидер партии турецких националистов «Партия националистического движения» Девлет Бахчели. Недавно Бахчели заявил: «Пока Асад не будет свергнут со своего трона, ни в Сирии, ни в Турции не будет спокойствия. Турецкий народ, при необходимости и не имея иного выбора, должен начать планировать взятие Дамаска. Пусть горит Сирия, пусть провалится Идлиб, пусть будет проклят Асад!»

«Следует заметить, что Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выбить сирийские правительственные войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе к концу февраля», — сказал Владимир Васильев.

Эксперт также считает, что Турция изначально не собиралась уступать территории в регионе Большого Идлиба правительству Сирии. Анкара полагала, что сможет сохранить контроль над ними через подконтрольные террористические и протурецкие группировки. Однако боевики не выдержали натиска Сирийской арабской армии, и Турции пришлось вмешиваться своими силами.

По мнению Владимира Васильева, ситуация очень сложная и опасная, не исключен крупномасштабный военный конфликт между Турцией и Сирией, в который может быть втянута и Россия.