Брюссель, , 13:03 — REGNUM Послы Европейского Союза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, сообщает 12 февраля ТАСС со ссылкой на источник.

«Послы ЕС сегодня решили продолжить эмбарго на поставки оружия в Беларуси еще на один год», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года ЕС продлил эмбарго на поставку спецтехники и оружия до 28 февраля 2020 года. В отношении четверых граждан Белоруссии, работающих в силовых структурах, продлены визовые ограничения.

Напомним, ограничительные меры включают в себя запрет на поставку оружия и персональные санкции в отношении четырех человек, предположительно причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста, в 1999 и 2000 годах.

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