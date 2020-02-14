Вильнюс, , 02:11 — REGNUM Во время урока в литовской школе учительница произнесла перед учениками обширную речь о сравнительном положении России и Литвы. Личность учительницы остается за скобками, но по произношению она — литовка, которая дала весьма неожиданные ответы на вопросы учеников. Эти ответы были записаны на диктофон, запись смонтирована (удалены вопросы) и затем обнародована, вслед за чем и последовал масштабный скандал, чьи печальные для педагога результаты несложно предсказать. С подробностями — корреспондент ИА REGNUM Олег Михайлов.

Литва

В своей речи учительница обсудила разницу в существовании Литвы между «до и после»: и разрушенные заводы, и пропавшие рабочие места, и хорошо оснащенные деревенские школы, и поликлиники на селе, и динамику цен на жилье, и материальное обеспечение жизни литовцев в целом. «Что сделали? Что построили? Да, я знаю, о чём вы хотите сказать. «Мы хотели жить так, а приходилось иначе». Хорошо, четвёртый десяток пошёл, как вы живёте самостоятельно. Живёте. А если бы не было Европейского союза, выжили бы?» — задает ученикам вопросы учительница.

Не обошлось и без российского президента. В споре был поднят вопрос прекращения его полномочий, в отношении которого педагог выразила надежду, чтобы эти полномочия продлились подольше и Россия смогла «полностью встать на ноги». «Правильно заметил, я — за Россию. И когда мне говорят, что там то, это, да другое, что там нет образованных людей, что неясно, что там происходит, ну мне смешно просто», — говорит педагог.

Запись высказываний вызвала реакцию не только СМИ и Сети, но и мэра Клайпеды (в котором работает учительница), который анонсировал проверку в школе. Тем временем разъяренные комментаторы требуют наказать педагога по всей строгости, вплоть до лишения гражданства, высылки из страны и постановки на учет госбезопасности.

Читайте статью Олега Михайлова «"Я — за Россию»: как литовскую учительницу травят за слова о Путине и СССР».