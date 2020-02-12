Киев, , 13:05 — REGNUM У офиса президента Украины есть план, как сделать Украину привлекательной для инвесторов, заявил новый глава офиса Андрей Ермак 12 февраля на брифинге.

«Наша цель — сделать так, чтобы Украина стала сегодня «инвестиционной Меккой» (центром паломничества мусульман со всего мира — ИА REGNUM)», — рассказал Ермак.

Чиновник сообщил, что у него есть конкретные шаги и программы, которые позволят достичь этой цели.

«Сегодня эти задания получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины и все, кто привлечён к работе по улучшению инвестиционного климата на Украине», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что одним из главных приоритетов политики Зеленского является прекращение войны в Донбассе.

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