Киев, 12 февраля 2020, 13:05 — REGNUM У офиса президента Украины есть план, как сделать Украину привлекательной для инвесторов, заявил новый глава офиса Андрей Ермак 12 февраля на брифинге.
«Наша цель — сделать так, чтобы Украина стала сегодня «инвестиционной Меккой» (центром паломничества мусульман со всего мира — ИА REGNUM)», — рассказал Ермак.
Чиновник сообщил, что у него есть конкретные шаги и программы, которые позволят достичь этой цели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что одним из главных приоритетов политики Зеленского является прекращение войны в Донбассе.
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