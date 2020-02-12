Анкара, , 12:56 — REGNUM Турецкая делегация отправится в Москву для обсуждения ситуации в Идлибе. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

Сове заявление глава внешнеполитического ведомства Турции сделал в рамках официального визита в Албанию, где он встретился в с заместителем министра европейских и иностранных дел этой страны Гентом Чакаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля главы России и Турции Владимир Путин и Реджаеп Тайип Эрдоган обсудили обострение военной ситуации в Идлибе.

12 февраля турецкий лидер заявил, что за последние дни военнослужащие Турции потеряли в Сирии 14 человек из-за атак правительственных войск президента Башара Асада.