Киев, , 12:53 — REGNUM Одним из важнейших направлений деятельности офиса президента Украины будет региональная политика, в частности, эффективная работа с губернаторами.

Об этом заявил на брифинге 12 февраля новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что новая команда губернаторов практически уже сформирована — «это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи».

«Теперь задача офиса президента — чтобы результаты их реформ и труда почувствовал каждый гражданин», — заявил Ермак.

Он также заявил, что под его руководством офис президента Украины должен стать по сути экспертным пулом, где будут сконцентрированы лучшие кадры.

«Лучшие, самые профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что Ермак был назначен главой офиса Зеленского накануне, 11 февраля, сменив на этом посту Андрея Богдана.