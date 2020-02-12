Москва, 12 февраля 2020, 12:48 — REGNUM В Совфеде осудили провокационные предложения Украины об обмене воды для Крыма на уступки по переговорам по Донбассу.
«Проблему обеспечения водой Крыма мы решим своими силами». — отметил член Совфеда Франц Клинцевич в Facebook.
По его мнению, подобные провокационные предложения Украины не способствуют нормализации отношений между странами.
«Ко всему прочему они еще ущербны в нравственном отношении. И очень жаль, что находящаяся сейчас у власти на Украине команда не понимает таких элементарных вещей», — рассуждает сенатор.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
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