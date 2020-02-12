Джакарта, , 12:47 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что правительство разрабатывает программу для противодействия негативному воздействию распространения коронавируса на сферу туризма и внутреннюю экономику страны, сообщает Kompas.

«Президент Индонезии Джоко Видодо поручил изучить ряд вещей, в первую очередь, может ли значительно снизиться активность в сфере туризма из-за коронавируса», — пояснила министр финансов после пленарного заседания в президентском дворце Богора.

Между тем, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади отметил, что в Индонезии существует три туристических направления, турпоток которых сократился из-за вспышки коронавируса, а именно острова Бали, Бинтан и провинция Северный Сулавеси.

Напомним, ежегодно до двух миллионов туристов из Китая посещают Индонезию.