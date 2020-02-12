Киев, , 12:44 — REGNUM Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак готов говорить с любыми «патриотическими силами», чтобы объяснить им политики нынешней власти относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермак подчеркнул, что готов объяснять всем «десять и даже двадцать раз», что такое «формула Штайнмайера» и какой у украинской власти план по Донбассу.

«На Украине нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию… но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы страны», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ряд политических сил и «радикалов» крайне негативно восприняли готовность официального Киева использовать «формулу Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе, считая такой поворот событий капитуляцией перед Россией.