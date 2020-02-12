Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Позиция Швеции по отношению к России не изменилась, Стокгольм считает необходимыми санкции против Москвы. Это указано во внешнеполитической декларации королевства на текущий год, которую 12 февраля опубликовало правительство и представила в парламенте глава МИД страны Анн Линде.

Власти Швеции работают над тем, чтобы санкции ЕС против России оставались в силе, пока не устранены причины введения этих ограничений. В связи с этим авторы документа напомнили об украинском кризисе.

Вместе с тем в декларации указано намерении Швеции сотрудничать с Россией в сферах, где к этому есть взаимный интерес. Такая работа идёт на пользу безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году двусторонние контакты России и Швеции были полностью заморожены. В последующие годы, однако, состоялись переговоры глав МИД, встреча президента РФ и премьер-министра Швеции. Визит в Москву главы шведской дипломатии состоялся в начале февраля 2020 года.

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