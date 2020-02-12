Рига, , 12:37 — REGNUM С 25 апреля по 17 мая и с 27 апреля по 22 мая на территории Латвии при участии национальных вооружённых сил одновременно пройдут два крупных военных учения боевой группировки НАТО и США. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, в первом Swift Response примут участие военные США, Великобритании, Канады, Испании, Италии и Латвии. Это тактические учения воздушно-десантных сил, в ходе которых будут отрабатываться общие действия подразделений и военных специалистов из разных стран.

Вторые, с громким название «Защитник» — тактические полевые учения полного спектра. Военные США планируют отработать переброску своих сил и техники в порты Европы — в Германии, Польши, Скандинавии и стран Прибалтики. Общее количество принимающих участие в этих учениях составит 20 000 человек, а также тяжёлая военная техника. Во время учений на территории Латвии будут находиться до 1500 иностранных военных.

Участие национальных вооружённых сил Латвии в этих учениях, как и пребывание на территории страны такого большого числа иностранных военных, будет оформлено отдельным решением правительства страны.