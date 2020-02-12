Киев, , 12:36 — REGNUM Никаких разговоров относительно возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока что не было, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на брифинге 12 февраля.

По его словам, решение об организации встречи с Путиным будет принимать лично президент Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в «нормандской формате»… мы это не исключаем», — подчеркнул глава администрации Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщали о возможности встречи президентов России и Украины на траурных мероприятиях в Израиле 23 января.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов встречи Путина и Зеленского до очередного саммита в «нормандском формате» (который, согласно предварительным договоренностям, должен состояться в апреле) пока нет. Также Песков добавил, что между президентами в настоящий момент налажен «достаточно конструктивный рабочий контакт».