Москва, , 12:31 — REGNUM Конституционный суд России разрешил предпринимателям не извещать миграционные службы при смене характера деятельности сотрудников-иностранцев. Это решение было вынесено после рассмотрения жалобы предпринимателя из Чебоксар, оштрафованного решением суда на 200 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

В ведомство обратилась чебоксарская предпринимательница, которая в 2017 году взяла на работу водителем гражданина Таджикистана, уведомив управление по вопросам миграции МВД по Чувашии о заключении трудового договора. В ходе проведённой через два года миграционной проверки было установлено, что данный иностранный гражданин с января 2019 года допущен к работе продавцом по другому адресу. Сведения об этом в контрольный орган не направлялись.

Отмечается, что в апреле 2019 года Ленинский районный суд Чебоксар предпринимательницу к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление о заключении или прекращении трудового договора с иностранным гражданином), назначив 200 тыс. рублей штрафа. Суды других инстанций оставили решение без изменения, пояснив, что все факты привлечения иностранца к труду предусматривают обязанность работодателя направлять соответствующие уведомления.

Конституционный суд в ходе рассмотрения жалобы обратился к бизнес-омбудсмену, попросив подготовить правовое заключение. Руководитель юридической службы уполномоченного Алексей Рябов отметил, что «права предпринимателя в данном случае нарушены», но при этом «в судебных актах увидели не нарушение Конституции, а неправильное системное толкование» закона.

Конституционный суд согласился с позицией бизнес-омбудсмена и постановил, что у работодателей есть право не информировать миграционные органы о смене характера работы своих сотрудников — иностранных граждан. Судебные решения в отношении чебоксарской предпринимательницы должны будут пересмотреть.

Отметим, что в докладе бизнес-омбудсмена в разделе «Регионы» по Чувашии приводятся пять ключевых проблем бизнеса. В их числе — несоразмерность административных санкций масштабу нарушений, отсутствие дифференциации штрафов для разных категорий бизнеса, «двойные санкции» (в отношении юридического лица и его работника).