Москва, , 12:30 — REGNUM

Предложение о пожизненном сенаторстве для бывших президентов стоит поддержать, это поможет использовать опыт уходящих лидеров страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 февраля, комментируя заявления Павла Крашенинникова.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в комитет поступили поправки в Конституцию, согласно которым в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты страны — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.

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«Я понимаю тех моих соотечественников, которые воспримут такое предложение скептически: фигуры Горбачёва и Ельцина ещё очень и очень памятны.

Тем не менее мне это предложение представляется здравым. Уверен, что подобных торгашей суверенностью государственной власти (один — в пользу Запада, другой — в пользу Запада и олигархата) в нашей стране больше не будет, а опыт уходящих президентов необходимо использовать. И здесь, с учётом особенностей нашей страны, русского менталитета, важно, чтобы этим опытом бывшие президенты делились не в качестве общественных деятелей, а как старейшины, остающиеся в структуре государственной власти.