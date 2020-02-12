Киев, , 12:28 — REGNUM На сегодняшний день Украина находится в топе мирового внимания, заявил на брифинге 12 февраля новый глава администрации президента Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Киев просто не может терять такой шанс.

«Необходимо сделать все, чтобы внимание и тот интерес, который мы испытываем во время международных визитов президента Украины, не заканчивался… и давал нам конкретные результаты», — подчеркнул Ермак.

Чиновник подчеркнул, что внешнеполитические направления останутся «в поле его внимания».

Он также заявил в этом контексте, что у Киева «есть цель и желание», чтобы Украина стала «экономической Меккой».

«У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать», — подчеркнул Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ермак в статусе помощника Зеленского занимался именно внешнеполитическими вопросами, в частности, вел переговоры и с Россией. Активность Ермака на этом направлении была столь велика, что многие СМИ и эксперты говорили о его конкуренции с главой МИД Вадимом Пристайко.