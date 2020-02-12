Киев, 12 февраля 2020, 12:28 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не обсуждал с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком поставки воды в Крым.
«Нет, никогда», — сказал Ермак на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву следует рассмотреть вопрос о продаже воды в Крым.
Ранее представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым.
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