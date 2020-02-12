Сухум, 12 февраля 2020, 12:26 — REGNUM В Абхазии активно формируется система местных отделений Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). По мнению председателя высшего совета ВААК Муссы Экзекова, таким образом создается база для развития гражданского общества в республике.
В декабре и январе сразу в нескольких абхазских селах начали работу советы местных отделений ВААК. В частности, 30 января отделения Конгресса появились в селах Лашкиндар и Меркула. Всего же за несколько месяцев отделения ВААК были созданы в 23 населенных пунктах республики.
В планах ВААК на 2020 год — охватить максимум городов и сел Абхазии. Как считает председатель высшего совета конгресса Мусса Экзеков, это ключевая задача для организации, ставящей себе задачу укрепления единства народа Абаза.
Местные советы по словам лидера ВААК нужны для того, чтобы получить из первых рук информацию о потребностях и нуждах людей и для того, чтобы пробудить инициативу в обществе.
«Для того, чтобы менять жизнь людей, мы должны знать, чем живет каждая абхазская и абазинская семья. Нужна постоянная обратная связь и… сотрудничество. Любая работа должна быть совместной: жители населенных пунктов предлагают конкретные проекты, которые они хотят и могут реализовать. Каждый вкладывает свой труд, средства. ВААК также оказывает необходимую поддержку, участвует в реализации проектов», — подчеркнул Экзеков.
По такой модели на протяжении 7 лет успешно работает в абазинских аулах Карачаево-Черкесии международное объединение «Алашара». Его представители строят спортивные сооружения, возрождают дома культуры, объекты инфраструктуры. Десятки проектов реализуются каждый год.
«Главное, что за несколько лет изменилось отношение людей. Они не ждут, что кто-то придет, и всё сделает для них. Мы совместно ищем, что можно полезного сделать для общества. И делаем. Вместе», — пишет Мусса Экзеков на своей странице в социальной сети Faceboock. — Теперь такая же система внедряется и в Абхазии. Есть уже примеры успешной работы «на местах».
В Гудауте совет местного отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса был сформирован 3 октября 2019 года. Его возглавила Амра Лакоя. Уже через 10 дней после создания совета его члены собрали средства и установили в городе три уличных спортивных комплекса — воркаута. Чуть позже поставили 15 новых урн на улицах. В декабре прошлого года совет провел водопровод в Гудаутской средней школе №5. После возгорания в 1996 году школа осталась без водопровода: все эти годы воду приходилось приносить в помещение со двора ведрами.
Руководство школы обратилось за помощью в ВААК. Совет местного отделения в Гудауте незамедлительно подключился к решению проблемы. За шесть дней вместе с сотрудниками ВААК собрали средства на материалы, и своими силами проложили новый водопровод.
«24 года там воду носили ведрами, но, стоило людям объединить усилия, и проблема была решена, — говорит Мусса Экзеков. — Что мы получаем в итоге? Не только улучшение жизни людей. Мы видим, как в результате работы местных советов укрепляется гражданское общество, которое уже готово нести ответственность за свое село, свой город и в конце концов, за свою страну. Общество готовое предлагать и делать, а не наблюдать и ждать. В этом и есть главный смысл всей нашей работы по объединению народа Абаза во всем мире».
Всемирный абхазо-абазинский конгресс — общественная организация, главные цели которой — укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов, охранение и развитие родной культуры, языка, укрепление связей соотечественников с исторической родиной, помощь желающим вернуться, поддержка представителей диаспоры вне зависимости от места их проживания. В декабре 2017 года председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса был избран Мусса Экзеков.