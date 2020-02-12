Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Чхуартале Всемирный абхазо-абазинский конгресс

Сухум, , 12:26 — REGNUM В Абхазии активно формируется система местных отделений Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК). По мнению председателя высшего совета ВААК Муссы Экзекова, таким образом создается база для развития гражданского общества в республике.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Агудзере Всемирный абхазо-абазинский конгресс

В декабре и январе сразу в нескольких абхазских селах начали работу советы местных отделений ВААК. В частности, 30 января отделения Конгресса появились в селах Лашкиндар и Меркула. Всего же за несколько месяцев отделения ВААК были созданы в 23 населенных пунктах республики.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Атаре Всемирный абхазо-абазинский конгресс

В планах ВААК на 2020 год — охватить максимум городов и сел Абхазии. Как считает председатель высшего совета конгресса Мусса Экзеков, это ключевая задача для организации, ставящей себе задачу укрепления единства народа Абаза.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Джгерде Всемирный абхазо-абазинский конгресс

Местные советы по словам лидера ВААК нужны для того, чтобы получить из первых рук информацию о потребностях и нуждах людей и для того, чтобы пробудить инициативу в обществе.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Дранде Всемирный абхазо-абазинский конгресс

«Для того, чтобы менять жизнь людей, мы должны знать, чем живет каждая абхазская и абазинская семья. Нужна постоянная обратная связь и… сотрудничество. Любая работа должна быть совместной: жители населенных пунктов предлагают конкретные проекты, которые они хотят и могут реализовать. Каждый вкладывает свой труд, средства. ВААК также оказывает необходимую поддержку, участвует в реализации проектов», — подчеркнул Экзеков.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Дурипше Всемирный абхазо-абазинский конгресс

По такой модели на протяжении 7 лет успешно работает в абазинских аулах Карачаево-Черкесии международное объединение «Алашара». Его представители строят спортивные сооружения, возрождают дома культуры, объекты инфраструктуры. Десятки проектов реализуются каждый год.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Куланырхуа Всемирный абхазо-абазинский конгресс

«Главное, что за несколько лет изменилось отношение людей. Они не ждут, что кто-то придет, и всё сделает для них. Мы совместно ищем, что можно полезного сделать для общества. И делаем. Вместе», — пишет Мусса Экзеков на своей странице в социальной сети Faceboock. — Теперь такая же система внедряется и в Абхазии. Есть уже примеры успешной работы «на местах».

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Лашкиндаре Всемирный абхазо-абазинский конгресс

В Гудауте совет местного отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса был сформирован 3 октября 2019 года. Его возглавила Амра Лакоя. Уже через 10 дней после создания совета его члены собрали средства и установили в городе три уличных спортивных комплекса — воркаута. Чуть позже поставили 15 новых урн на улицах. В декабре прошлого года совет провел водопровод в Гудаутской средней школе №5. После возгорания в 1996 году школа осталась без водопровода: все эти годы воду приходилось приносить в помещение со двора ведрами.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Лыхны Всемирный абхазо-абазинский конгресс

Руководство школы обратилось за помощью в ВААК. Совет местного отделения в Гудауте незамедлительно подключился к решению проблемы. За шесть дней вместе с сотрудниками ВААК собрали средства на материалы, и своими силами проложили новый водопровод.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Меркуле Всемирный абхазо-абазинский конгресс

«24 года там воду носили ведрами, но, стоило людям объединить усилия, и проблема была решена, — говорит Мусса Экзеков. — Что мы получаем в итоге? Не только улучшение жизни людей. Мы видим, как в результате работы местных советов укрепляется гражданское общество, которое уже готово нести ответственность за свое село, свой город и в конце концов, за свою страну. Общество готовое предлагать и делать, а не наблюдать и ждать. В этом и есть главный смысл всей нашей работы по объединению народа Абаза во всем мире».

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в в Тамше Всемирный абхазо-абазинский конгресс

Всемирный абхазо-абазинский конгресс — общественная организация, главные цели которой — укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов, охранение и развитие родной культуры, языка, укрепление связей соотечественников с исторической родиной, помощь желающим вернуться, поддержка представителей диаспоры вне зависимости от места их проживания. В декабре 2017 года председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса был избран Мусса Экзеков.

Отделение Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Тхине Всемирный абхазо-абазинский конгресс