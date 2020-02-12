Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Поправками устанавливается, что граждане Белоруссии и Украины могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Одновременно закрепляется, что МВД по согласованию с Минпросвещения установит требования к уровню знаний, необходимых для признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, единые критерии оценки уровня знаний, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов.

В случае принятия закон существенно упростит получение гражданства РФ.