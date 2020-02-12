Москва, , 12:23 — REGNUM В предложении лидера парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии дать воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу поражают две вещи, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление украинского депутата.

«Во-первых, крайний цинизм. Шантаж людей водой применяют крайне редко. Жажда — самая острая потребность для человека, без воды он может прожить гораздо меньше времени, чем без еды, и умрет в страшных муках.

Из-за бесчеловечности такого шантажа к нему редко прибегают. Но и такое бывало в истории. Например, это делали гитлеровцы, когда не могли взять Одессу, а затем и Севастополь.

Похоже, что украинские политики живут по той же логике, что и нацисты, муки людей — это лишь средство для достижения ими своей цели. (Напомним, что речь идет именно о питьевой воде). Но цинизм украинских политиков давно перестал удивлять.

Во-вторых, удивляет их крайняя наивность. Точнее, их искренняя вера в ими же созданный миф о том, что в Донбасе с ними воюет российская армия, которую нужно отвести, и всё будет хорошо. Они так и не поняли, что воюют не с Россией, а с Донбассом. И поэтому они не могут выйти из этого кризиса: говорят не с теми, воюют не с теми и даже шантажируют не тех.

В-третьих, их политика — это забег по граблям с широко закрытыми глазами. И отсутствие у них успехов — это не результат происков России, а цена их преданности собственному мифу. Если бежишь с закрытыми глазами, не удивляйся падению.

Но прогресс все-таки есть — они не требуют вернуть Крым. Похоже, догадались, что его не вернуть. Ну, хоть здесь украинские политики встретились с реальностью. Слава Богу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Читайте также: В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым