Ташкент, , 12:23 — REGNUM Аэропорты Узбекистана передадут в управление иностранным компаниям на тендерной основе. Об этом 12 февраля заявил министр транспорта республики Эльёр Ганиев на пресс-конференции.

Представители СМИ задали министру вопрос о передаче нескольких аэропортов республики в управление российской компании «Новапорт». Ганиев отметил, что в настоящее время договоренности с этой компанией нет.

«Поэтому сейчас говорить, японские компании или российские компании будут управлять рано. Тендер покажет», — сказал Ганиев.

Напомним, в мае 2019 года компания «Новапорт холдинг» и правительство Узбекистана подписали инвестиционное соглашение по реконструкции трех аэропортов: Самарканда, Намангана и Ургенча.

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