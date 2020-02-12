Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Генеральные инспекторы Госдепартамента и министерства обороны США подготовили доклад, посвящённый обстановке в Северной и Западной Африке за период с октября по конец декабря 2019 года. Этот документ был опубликован 11 февраля 2020 года, пишет газета «Взгляд».

В нём утверждается, что присутствие России в Ливии мешает проведению специальных операций Соединёнными Штатами. Дословная цитата следующая: «Российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения США контртеррористических операций».

В докладе, в частности, говорится, что исчезновение американского беспилотного летательного аппарата в небе над столицей Ливии Триполи в конце ноября 2019 года якобы связано с действиями российских сил.

Авторы документа также утверждают, что по состоянию на сентябрь 2019 года на территории Ливии находилось около двух сотен бойцов российских частных военных компаний, а до конца 2019 года в Ливию прибыло ещё от 600 до 1200 сотрудников российских ЧВК. Таким образом, Россия наращивает своё военное присутствие.

В докладе отмечается, что Пентагон проводит контртеррористические операции, координируя свои действия с ливийским Правительством национального согласия (ПНА), которое признано ООН.

Россия в свою очередь отрицает своё военное вмешательство на территории Ливии, а также якобы «дестабилизирующую роль» в вопросах урегулирования ситуации в этой стране.